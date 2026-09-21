Макрон попросил главу Еврокомиссии временно смягчить европейские правила по топливу

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением временно смягчить европейские требования к топливу, чтобы снизить цены в краткосрочной перспективе.

Как сообщает BFMTV, соответствующее предложение содержится в письме Макрона фон дер Ляйен.

В частности, французский президент предлагает в порядке исключения и на временной основе смягчить требования ЕС к качеству топлива, что позволит увеличить объёмы его производства на нефтеперерабатывающих заводах.

Кроме того, Макрон выступил за смягчение требований по обязательному содержанию биотоплива в дизеле. По данным телеканала, это должно способствовать увеличению предложения дизельного топлива на рынке.