Дело о разбое прекращено: спортсменка Тулин Алекперова и её ученик вышли на свободу

Известный тренер по кикбоксингу Тулин Алекперова и её ученик Аббас Рагимли, задержанные 9 месяцев назад, вышли на свободу.

Как передает 1news.az, об этом Unikal сообщил адвокат Тулин Алекперовой Натиг Алиев.

По словам адвоката, в связи с тем, что вина Тулин Алекперовой и Аббаса Рагимли по предъявленному обвинению не была доказана, следственный орган прекратил уголовное преследование в их отношении.

Таким образом, сегодня спортсменка и её ученик были освобождены.

Отметим, что инцидент произошёл 4 декабря 2025 года на территории Абшеронского района. Так, в отношении гражданина 2004 года рождения был совершён разбой. В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Управления полиции Абшеронского района, Тулин Алекперова и её ученик Аббас Рагимли были задержаны в качестве подозреваемых.

6 декабря 2025 года Абшеронский районный суд избрал в отношении обоих лиц меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Им были предъявлены обвинения по статьям 181.2.1 (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору) и 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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