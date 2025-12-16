 Вынесено решение в отношении кикбоксера Тулин Алекперовой и ее студента | 1news.az | Новости
Общество

Вынесено решение в отношении кикбоксера Тулин Алекперовой и ее студента

17:26 - Сегодня
Вынесено решение в отношении кикбоксера Тулин Алекперовой и ее студента

Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в отношении кикбоксера Тулин Алекперовой и ее студента Аббаса Рагимли.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, на заседании, которое проходило под председательством судьи Сумгайытского апелляционного суда Эльчина Мамедова, была рассмотрена жалоба обвиняемых. По итогам рассмотрения решение об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста было оставлено в силе.

Отметим, что спортсмены обвиняются в разбойном нападении, совершенном на территории Абшеронского района. Их обвиняют в том, что 4 декабря они нанесли травмы колюще-режущим предметом лицу, родившемуся в 2004 году, и совершили разбой, завладев его 110 манатами.

731

