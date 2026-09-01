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Ле Пен раскритиковали за предложение запретить хиджаб

First News Media22:00 - Сегодня
Ле Пен раскритиковали за предложение запретить хиджаб

Лидер ультраправых сил и фаворитка президентских выборов во Франции Марин Ле Пен оказалась под шквалом критики после того, как в очередной раз подтвердила своё предложение запретить женщинам носить хиджаб в общественных местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Близкий к Ле Пен источник, которому была предоставлена анонимность для обсуждения плана кандидатки, сообщил Politico, что она планирует предложить запрет, включив его в закон о борьбе с "радикальным исламизмом".

Этот закон затем будет вынесен на референдум – это способ отвлечь дебаты от темы религии и сосредоточить их на "исламистской идеологии", отметил источник.

Это предложение доминирует во французском политическом информационном пространстве после того, как в воскресенье депутат от партии Ле Пен "Национальное объединение" заявил, что ношение хиджаба в общественных местах станет правонарушением, за которое будет предусмотрен штраф, если она займет пост президента. В настоящее время Ле Пен лидирует в опросах перед первым туром президентских выборов во Франции, которые состоятся весной 2027 года.

Левоцентристские политические лидеры и защитники гражданских свобод во Франции резко раскритиковали предложение Ле Пен, назвав его исламофобским и дискриминационным.

Жан-Люк Меланшон, ведущий левый кандидат на президентских выборах в следующем году, согласно последним опросам, в посте в X обвинил Ле Пен в намерении создать "полицию одежды по иранскому образцу".

Французская антирасистская организация SOS Racisme заявила, что Ле Пен стремится "изгнать мусульманских женщин из общественных мест".

Кандидат от правоцентристов Эдуар Филипп заявил, что государство должно сосредоточиться на борьбе с "исламизмом и экстремистами, а не с французскими мусульманами", а консервативный кандидат Брюно Ретайо отметил, что это будет неэффективным использованием ресурсов полиции.

Дебаты о хиджабе, который, согласно отчету французского национального статистического агентства за 2023 год, носят 26% французских мусульманок в возрасте от 18 до 49 лет, регулярно возникают во Франции.

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