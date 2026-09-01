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Председатель Милли Меджлиса встретилась с Президентом Ганы

First News Media23:40 - 01 / 09 / 2026
Председатель Милли Меджлиса встретилась с Президентом Ганы

В рамках рабочего визита в Республику Сербия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи стороны обсудили отношения между Азербайджаном и Ганой, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова выразила заинтересованность Азербайджана в развитии отношений с Ганой, говорилось о наличии возможностей для расширения сотрудничества в различных направлениях.

В ходе беседы были затронуты вопросы установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ганой, а также международного сотрудничества. Была выражена удовлетворенность сотрудничеством и совместной деятельностью двух стран в рамках Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения и других международных организаций. В этой связи подчеркивалась важность дальнейшего укрепления взаимной поддержки и сотрудничества на международных платформах.

Председатель Милли Меджлиса рассказала о деятельности Азербайджана в период четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения, инициативах, выдвинутых нашей страной, и достигнутых результатах. Говоря о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева, Сахиба Гафарова отметила важную роль этой платформы в развитии связей между парламентами государств-членов и обмене опытом.

На встрече особое внимание было уделено обсуждению возможностей развития межпарламентских связей. Отмечалось, что отсутствие на данный момент взаимных визитов между парламентами Азербайджана и Ганы свидетельствует о наличии широких возможностей для развития отношений в этом направлении. Состоялся обмен мнениями по вопросам организации взаимных визитов, активизации контактов между парламентскими делегациями и обмена опытом в законодательной сфере.

В ходе беседы также был затронут вопрос расширения экономического сотрудничества. Отмечалось, что существующий товарооборот не в полной мере отражает экономический потенциал двух стран, подчеркивалась важность изучения возможностей для расширения торговых и инвестиционных связей, развития сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства и в других областях, представляющих взаимный интерес. Проект Протокола о намерениях сотрудничества в сфере энергетики может способствовать развитию отношений в этом направлении.

Президент Республики Гана Джон Драмани Махама заявил, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. По его мнению, расширение межпарламентских связей, взаимных визитов и сотрудничества в различных сферах будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Стороны также коснулись вопросов сотрудничества в сфере образования и гуманитарного взаимодействия. В качестве положительных примеров гуманитарных связей между двумя странами были отмечены обучение студентов из Ганы в рамках стипендиальных программ Азербайджана, а также участие дипломатов этой страны в тренингах и курсах, проводимых в Университете AДA. Были рассмотрены возможности дальнейшего расширения сотрудничества в этих сферах.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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