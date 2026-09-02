Массовое отравление на курорте в Румынии: более 40 человек обратились за медпомощью

Не менее 6 человек госпитализированы с пищевым отравлением, еще 36 получают медицинскую помощь в гостинице на черноморском курорте "Сатурн" в Румынии.

Об этом сообщил региональный инспекторат по чрезвычайным ситуациям "Добруджа".

Десятки постояльцев обратились за помощью из-за острых болей. Власти ввели "красный план вмешательства", на место прибыли машины скорой помощи и спасателей.

Как сообщило министерство здравоохранения страны, симптомы указывают на пищевую токсикоинфекцию. Срочная медпомощь была оказана 55 лицам, сотрудники уездного управления здравоохранения забрали пробы из пищевого блока гостиницы для экспертизы.