«Тегеран пока не готов»: США о перспективах мира с Ираном

США хотели бы заключить с Ираном мирную сделку, но считают, что Тегеран пока к такому развитию событий не готов.

Об этом заявил 1 сентября американский министр финансов Скотт Бессент.

«Президент [США Дональд] Трамп говорил, что причина, по которой меморандум о взаимопонимании провалился, заключалась в их неготовности к сделке. Посмотрим, когда они будут готовы к сделке», — сказал глава Минфина, отвечая на вопросы журналистов.

Он утверждал, что при помощи США «вчера было вывезено 17 млн баррелей нефти» через Ормузский пролив. Бессент допустил, что в ответ на американские экономические ограничения исламская республика будет активнее прибегать к военным средствам.