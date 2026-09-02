СМИ: хакеры требуют от Берлина €2 млн выкупа после масштабной кибератаки

Злоумышленники требуют от властей Берлина выкуп в размере около €2 млн после хакерской атаки, совершенной в начале августа на сети Сената столицы ФРГ.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Сената Кристину Рихтер.

"Действительно, группировка под названием Rhysida взяла на себя ответственность за это преступление и утверждает, что завладела данными в объеме 5,7 терабайта", - отметила Рихтер. Хакеры требуют, чтобы деньги им выплатили до пятницы.

С 28 августа злоумышленники выставили украденные данные на продажу в даркнете в рамках аукциона. "Минимальная ставка составляет 30 биткойнов, то есть около €2 млн. Аукцион продлится до пятницы", - заявила Рихтер. "Следует исходить из того, что после этого данные будут перепроданы или опубликованы полностью или частично", - добавила она.

По данным Сената, речь идет о высокопрофессиональной группировке, которую связывают с различными кибератаками на объекты в Северной и Южной Европе, Германии и США за последние годы.

О кибератаке стало известно 14 августа. После этого оба пострадавших ведомства - Сенатская канцелярия по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды, а также по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства - были временно отключены от общегородской сети. По имеющимся на данный момент сведениям, с 7 по 12 августа произошла утечка данных в крупном объеме. Среди них есть и конфиденциальные, например, персональные данные. Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер утверждал, что земля Берлин не поддастся на шантаж.

Источник: ТАСС