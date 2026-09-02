Власти Непала начали временно хоронить неопознанных жертв наводнения

В Непале начали хоронить в братских могилах неопознанных жертв наводнения.

У многих родственников погибших и пропавших без вести такие похороны без их согласия и проведения необходимых обрядов вызвали возмущение. Власти объясняют спешку большим количеством жертв и опасениями, что из-за большого количества разлагающихся тел начнут распространяться инфекции.

Перед похоронами у погибших берут образцы ДНК — власти объявили, что позднее семьям погибших позволят эксгумировать останки и провести необходимые ритуалы. В Непале, где распространён индуизм, умерших традиционно кремируют.

Источник: MEDUZA