После атаки США на Иран число погибших выросло до 18 - ОБНОВЛЕНО

Число жертв ударов США по Ирану в ночь на 2 сентября возросло до 18.

Как передает гостелерадиокомпания страны IRIB, об этом сообщил министр здравоохранения Ирана Мохаммадреза Зафарканди.

«В результате атак прошлой ночью на различные провинции страны 18 человек погибли, 108 соотечественников получили ранения», — говорится в материале.

Ранее СМИ сообщали минимум о 12 погибших и нескольких десятков пострадавших.

10:50

Иран заявил, что в результате новых ударов США по территории страны погибли 11 человек.

Об этом сообщили государственные СМИ после ракетной атаки по объектам в юго-западной провинции Хузестан.

Заместитель губернатора Хузестана по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности сообщил, что в результате американского удара по трем объектам в провинции погибли семь человек, еще восемь получили ранения.

«В результате вчерашнего ракетного удара США по трем объектам в провинции погибли семь человек и восемь получили ранения», — передало государственное информационное агентство IRNA.

Еще пять человек, включая ребенка, погибли ранее в результате американской атаки на свадебную церемонию в южном округе Сирик. Более 60 человек получили ранения, сообщил иранский Красный Полумесяц.