Политический цинизм и избирательное слепота давно стали визитной карточкой внешнеполитического курса Франции.

Очередным подтверждением этого деструктивного тренда намерено стать проведение в столичной мэрии выставки, посвященной бывшим лидерам карабахского сепаратистского режима - лицам, осужденным Бакинским военным судом за тяжкие военные преступления, преступления против человечности. Резкая реакция Баку не заставила себя ждать: посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева направила мэру Парижа Эмманюэлю Грегуару официальное письмо с протестом. В документе жестко и предельно ясно подчеркивается: Карабах является законной и признанной всем мировым сообществом территорией Азербайджана, что подтверждено международным правом и публично признано даже самой Францией и Арменией.

Однако французская столица в очередной раз демонстрирует открытое пренебрежение нормами международного права и фундаментальной логикой. Замысел устроить публичное чествование фигурантов уголовных дел - это не просто ошибка или недосмотр, а спланированное глумление над правосудием и памятью жертв многолетнего конфликта. Попытки французских чиновников преподнести лиц, ответственных за этнические чистки, уничтожение целых городов и гибель тысяч мирных жителей, в качестве «борцов за свободу» или «политических узников» представляют собой верх морального падения. Это прямое обеление военных преступников на официальном европейском уровне, оформленное с особой изощренностью и публичным цинизмом.

За текущей провокацией стоят вполне конкретные организаторы. Инициатива проведения скандальной выставки принадлежит муниципалитету Парижа и Координационному совету армянских организаций Франции (CCAF) - структуре, открыто продвигающей радикальную и реваншистскую повестку. Данный шаг стал лишь продолжением целенаправленной серии деструктивных актов. Напомним, что еще в 2020 году городской совет Парижа принял позорное обращение к правительству страны с призывом признать «независимость» незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана. Позже мэрия Парижа инициировала так называемую «гуманитарную помощь» сепаратистам, а делегация во главе с тогдашним мэром Анн Идальго лично прибыла в Армению и демонстративно доехала до моста Хакари, выступая в роли их адвокатов. В ноябре того же 2020 года Парижский городской совет единогласно присвоил статус «почетных граждан Парижа» жителям несостоявшегося сепаратистского анклава, закрепив «политическую, моральную и гуманитарную солидарность города» с теми, кто растаптывал суверенитет соседнего государства.

Подобный правовой и моральный нигилизм, к сожалению, поразил не только столичную администрацию, но и другие регионы Франции. Ранее, в декабре 2025 года, муниципалитет Ниццы открыто вывесил на фасаде городской ратуши портреты арестованных лидеров карабахских сепаратистов с «категорическим требованием их немедленного освобождения». Когда органы местного самоуправления государства, претендующего на статус одной из несущих опор европейской демократии, превращают свои административные здания и выставочные залы в стенды поддержки лиц, обвиняемых в массовых убийствах, пытках и оккупации, это свидетельствует о глубоком системном кризисе всей французской политической системы.

В своей политике против Азербайджана Париж уже давно отбросил всякую притворную нейтральность. На словах французское руководство непрерывно декларирует верность принципам верховенства закона, защите прав человека и нерушимости границ. На практике же, когда дело касается Южного Кавказа, эти декларации мгновенно отбрасываются. Французские власти легко и непринужденно превращают свои публичные институты в трибуну для поддержки сепаратизма, открыто поощряя посягательства на территориальную целостность Азербайджана.

За этой суетой просматривается постыдный политический популизм. Французские чиновники и депутаты раз за разом продают международное право и дипломатическую этику ради сиюминутной выгоды, стремясь выгадать голоса и финансовую поддержку радикализированных кругов местной диаспоры перед очередными выборами. В погоне за электоральными очками они готовы полностью закрывать глаза на судебные решения, исторические факты и документы ООН, скармливая собственной общественности грубые фальшивки и подпитывая уличный реваншизм.

Совершенно очевидно, что официальный Париж окончательно и бесповоротно утратил право претендовать на роль миротворца или беспристрастного арбитра в регионе. Франция добровольно превратилась в ангажированную сторону, чей вклад в региональные дела сводится исключительно к провокациям и созданию искусственных точек напряжения. Любая европейская инициатива, запускаемая под предлогом «защиты культуры» или «поддержки угнетенных», на поверку оказываются банальным вредительством, направленным на подрыв мирных договоренностей между Баку и Ереваном.

Французскому политическому классу пора уяснить одну простую и неизменную вещь: реальность на земле кардинально изменилась, и процесс восстановления суверенитета Азербайджана над всей его территорией носит окончательный характер. Никакие решения городских советов, никакой популизм французских чиновников, никакие перформансы в стенах парижской мэрии не способны перечеркнуть международное право и изменить статус Карабаха. Попытки оспорить этот факт с помощью дешевых пропагандистских акций выглядят беспомощно, жалко и истерично.

Адресованное французским властям письмо азербайджанского дипломата - это жесткий сигнал о том, что Баку не намеревается терпеть подобные провокационные вылазки. Франция как постоянный член Совета Безопасности ООН несет прямую ответственность за поддержание глобального правопорядка, а не за его разрушение. Единственный способ для Парижа сохранить хотя бы остатки своего лица на международной арене - это немедленно прекратить поощрять реваншистов, отказаться от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и вернуться к безусловному соблюдению базовых норм международного права.