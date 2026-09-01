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Посол Азербайджана направила протест мэру Парижа

First News Media19:30 - Сегодня
Посол Азербайджана направила протест мэру Парижа

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева направила мэру Парижа Эмманюэлю Грегуару письмо в связи с запланированной выставкой, посвященной лицам армянской национальности, осужденным за военные преступления в Азербайджане.

Дипломат опубликовала текст обращения на своей странице в социальной сети X.

Абдуллаева выразила глубокую обеспокоенность и решительный протест в связи с инициативой мэрии Парижа и Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF). Речь идет о размещении 2 сентября 2026 года на площади перед мэрией Парижа портретов лиц, представленных организаторами как «армянские заключенные, удерживаемые Азербайджаном».

В письме посол напомнила, что Карабах является неотъемлемой частью территории Азербайджана, а территориальная целостность страны признана международным сообществом, включая Францию и Армению. Она также отметила последствия многолетнего конфликта и масштабные работы по восстановлению Карабаха, которые Азербайджан проводит после восстановления своей территориальной целостности.

Абдуллаева указала, что в августе 2025 года на Вашингтонском саммите было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, а также подписана совместная декларация, что стало началом нового этапа в отношениях двух стран. Она также напомнила о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 8 августа 2026 года, согласно которому мир между Баку и Ереваном стал «видимым и осязаемым».

По словам дипломата, нынешний мирный процесс, поддержанный в том числе президентом Франции Эмманюэлем Макроном, основывается на взаимном признании территориальной целостности. Эта позиция была вновь подтверждена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«В этом новом контексте посольство с особой обеспокоенностью воспринимает любую инициативу, способную представить одностороннюю и конфликтную трактовку прошлого или вновь вывести в общественное пространство Парижа нарративы, несовместимые с духом начатого между двумя государствами мирного процесса», — говорится в обращении.

Абдуллаева подчеркнула, что запланированная выставка противоречит мирной повестке. Она также заявила, что лица, которых организаторы называют «армянскими заключенными», были обвинены в тяжких преступлениях, включая преступления против человечности, военные преступления, терроризм и попытку насильственного захвата власти.

В частности, посол упомянула Рубена Варданяна, отметив, что он включен в украинский список «Миротворец» за финансирование войны против Украины. По ее словам, с учетом твердой поддержки Францией Украины призывы к освобождению лиц с подобным профилем выглядят противоречиво.

Дипломат также указала, что лица, осужденные Бакинским военным судом, включая бывших представителей непризнанного режима в Карабахе, были признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе против мира и человечности.

В заключение Лейла Абдуллаева призвала мэрию Парижа пересмотреть решение о проведении выставки и отменить ее.

 

 

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