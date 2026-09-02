Варданян пролетел мимо шорт-листа премии имени Гавела

Отборочная комиссия Премии имени Вацлава Гавела в области прав человека объявила список финалистов 2026 года.

Бывший так называемый «госминистр» армянского сепаратистского режима в Карабахе Рубен Варданян, выдвижение которого лоббировалось определенными кругами, в финал не прошел.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в шорт-лист трех кандидаток: иранско-американскую журналистку Масих Алинеджад, венгерского правозащитника Марту Пардави и иранского адвоката Насрин Сотуде. Для Варданяна среди номинантов места не нашлось.

Ранее, попытки ряда западных структур представить российско-армянского миллиардера в образе «правозащитника» и «узника совести» ранее вызвали резкую критику со стороны экспертов и общественности. Аналитики отводят эти попытки обелить фигуру, непосредственно связанную с сепаратизмом, продвижением российских нарративов и финансированием структур, действовавших против территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, Бакинский военный суд приговорил Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких деяниях. В настоящее время он отбывает наказание. Кроме того, указом президента Украины Варданян внесен в санкционный список и базу «Миротворец», а также объявлен в розыск за поддержку российской агрессии против Украины.

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