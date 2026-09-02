Саудовская Аравия усилила поддержку разминирования в Азербайджане

Саудовская Аравия выделила $3 млн на проведение работ по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД Саудовской Аравии Салем Аль-Кахтани в Баку на IV Международной конференции «Гуманитарное разминирование для восстановления городских территорий: установление высоких стандартов безопасности для безопасных населённых пунктов».

«Саудовская Аравия также расширяет свои усилия и сотрудничество с Азербайджаном, предоставляя финансовую поддержку для очистки территорий от минного загрязнения», — отметил он.

По словам Аль-Кахтани, эта помощь направлена на снижение минных рисков и создание безопасной среды для гражданского населения, особенно женщин и детей. Кроме того, поддержка призвана способствовать восстановлению территорий и возвращению вынужденных переселенцев.

В свою очередь, первый джентльмен Словении и член Попечительского совета ITF Алеш Мусар заявил, что опыт Азербайджана в сфере противоминной деятельности заслуживает большего международного признания и внимания.

«Международному сообществу было бы полезно лучше ознакомиться с достигнутыми результатами и уроками, которые можно извлечь из этого опыта», — сказал он.

Руководитель Программы ООН по противоминной деятельности (UNMAS) Марк Коннелли подчеркнул, что разминирование городских территорий требует комплексного и поэтапного подхода, а также тесной координации между правительствами, донорами, гуманитарными и техническими организациями.

Он также отметил важную роль современных информационных систем, в частности IMSMA, которые позволяют оперативно обмениваться данными об опасных территориях.