В Баку из автомобиля украдено 78 тысяч манатов
В Сабунчинском районе столицы из автомобиля украли около 78 тысяч манатов.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Управления полиции Сабунчинского района, был задержан ранее судимый 43-летний Т. Назаров, подозреваемый в совершении кражи.
В ходе другого зарегистрированного на территории района инцидента из одного из домов были украдены электрические провода и водяной насос стоимостью 730 манатов.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 34-летний К.Гасымов, подозреваемый в совершении данного преступления.
По обоим фактам проводится расследование.
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