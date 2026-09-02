В Баку из автомобиля украдено 78 тысяч манатов 

В Сабунчинском районе столицы из автомобиля украли около 78 тысяч манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Управления полиции Сабунчинского района, был задержан ранее судимый 43-летний Т. Назаров, подозреваемый в совершении кражи.

В ходе другого зарегистрированного на территории района инцидента из одного из домов были украдены электрические провода и водяной насос стоимостью 730 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 34-летний К.Гасымов, подозреваемый в совершении данного преступления.

По обоим фактам проводится расследование.