ANAMA: Ни одна технология не может заменить сапера

В Азербайджане при проведении работ по разминированию используются передовые технологии, однако человеческий фактор по-прежнему имеет ключевое значение.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов в рамках 4-й Международной конференции по противоминной деятельности.

По его словам, многие новые технологии пока находятся на стадии исследований.

«В мире пока не существует технологии, которая могла бы заменить человека. Поэтому, несмотря на применение новых технологий, человеческий фактор по-прежнему играет ключевую роль в процессе разминирования», — отметил Сулейманов.