Босния и Герцеговина хочет перенять опыт Азербайджана в разминировании

Босния и Герцеговина заинтересована в изучении опыта Азербайджана в сфере разминирования.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Центра противоминной деятельности Боснии и Герцеговины Энис Хорозович в кулуарах IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку.

По его словам, около 80% загрязненных минами территорий в Боснии и Герцеговине уже разминировано.

«Поэтому мы также располагаем значительным опытом. За последние годы Босния и Герцеговина проделала большую работу в этом направлении. У нас налажено сотрудничество с азербайджанскими организациями, занимающимися разминированием. Наши коллеги из Азербайджана несколько раз посещали Боснию и Герцеговину. Кроме того, азербайджанская команда сняла в нашей стране фильм о проводимых работах по разминированию. Мы готовы поделиться своим опытом с Азербайджаном и в то же время хотели бы перенять опыт этой страны, которая добилась действительно впечатляющих результатов в данной сфере», — отметил Хорозович.