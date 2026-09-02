В Баку на рынке стройматериалов обнаружено тело разнорабочего

В Наримановском районе Баку на территории рынка строительных материалов обнаружено тело мужчины.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел утром 1 сентября на территории рынка, расположенного по адресу: проспект Зии Буниятова, 507.

По предварительной информации, около 07:00 здесь было обнаружено тело 48-летнего жителя Евлахского района Заура Гамидова, 1978 года рождения.

Установлено, что мужчина работал на территории рынка разнорабочим. Обстоятельства его смерти в настоящее время устанавливаются.