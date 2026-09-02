 С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:22 - Сегодня
С помощью ИИ мошенницы изготовили 472 поддельных договора MİDA - ВИДЕО

Киберполиция разоблачила лиц, использовавших искусственный интеллект для подготовки поддельных договоров от имени MİDA. 

Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД проведены оперативно-технические мероприятия в связи с фактами намерения незаконно вмешаться в информационную систему «Güzəştli mənzil» Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) и завладения денежными средствами граждан путем их обмана.

В результате были установлены и задержаны 33-летняя Гюнай Лятифова и 43-летняя Шюкуфа Мирзоева, подозреваемые в совершении указанных противоправных действий, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД. 

В ходе расследования установлено, что указанные лица, используя различные программы искусственного интеллекта, вводили граждан в заблуждение, создавая у них ложное представление о возможности организовать внеочередное получение льготного жилья. С этой целью они изготавливали от имени MİDA поддельные электронные договоры купли-продажи и ипотечные договоры.

Впоследствии эти поддельные документы предоставлялись гражданам за денежное вознаграждение в размере от 1 000 до 9 000 манатов, после чего злоумышленники завладевали их денежными средствами.

В ходе мероприятий при осмотре квартиры, в которой проживает Ш. Мирзоева, были обнаружены 472 поддельных договора купли-продажи и ипотечных договора на льготное жилье, оформленных от имени MİDA. Документы изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данным фактам в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Г.Лятифова и Ш. Мирзоева привлечены к следствию в качестве обвиняемых. По решению суда в отношении обеих избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других граждан, пострадавших от противоправных действий задержанных, определение общего размера причиненного материального ущерба, а также всестороннее расследование всех обстоятельств уголовного дела.

«Обращаемся к гражданам с призывом использовать только официальные электронные сервисы при приобретении льготного жилья и не верить обещаниям о внеочередной продаже квартир или предоставлении преимуществ путем незаконного вмешательства в процесс. Гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию, если они сталкиваются с подобными подозрительными предложениями» - говорится в совместном обращении МВД и Государственного агентства жилищного строительства.

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