В Баку на одной из центральных улиц удлинили зону автобусной остановки

В Баку на улице Джафара Джаббарлы удлинена зона автобусной остановки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), благодаря этому обеспечено беспрепятственное движение экспресс-автобусов, организованных в связи с разделением линий метро, а пассажиры могут с комфортом осуществлять посадку и высадку.

Расположенная на данной территории стоянка такси переносится. В настоящее время проводятся аналитические работы по определению нового места для неё.