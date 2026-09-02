В Азербайджане пройдет чемпионат по карпфишингу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования состоятся 4-6 сентября на озере Чухурюрд в одноименном селе Шамахинского района.

Участники будут соревноваться в соответствии с установленными правилами. По итогам турнира определятся чемпион и призеры Азербайджана, которые будут награждены медалями и соответствующими призами.

Карпфишинг представляет собой спортивную ловлю карпа специальными методами. В этом виде спорта значение имеют не только сам улов, но также техническая подготовка, тактический подход и выдержка участников.

Организаторами чемпионата выступают Министерство молодежи и спорта, Федерация водных видов спорта Азербайджана и Бакинский клуб рыболовов и подводных охотников.