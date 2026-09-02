Сборная Азербайджана поднялась на шесть позиций в мировом рейтинге

Сборная Азербайджана по пляжному футболу поднялась на шесть позиций в мировом рейтинге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Всемирную организацию пляжного футбола (BSWW), национальная команда с 379,25 очками занимает 29-е место в мире и 12-е — в европейском рейтинге.

В предыдущей версии рейтинга сборная Азербайджана находилась на 35-й позиции в мире и на 13-й — в Европе.

Таким образом, команда поднялась на шесть мест в мировом рейтинге и на одну позицию в европейском.