Сколько выпускников Баку удостоились золотых и серебряных медалей?

По итогам учебного года 42 выпускника XI классов школ, находящихся в ведении Управления образования города Баку, награждены золотыми медалями. Ещё 29 выпускников удостоены серебряных медалей.

Соответствующее решение принято на основании приказа министра науки и образования Азербайджана.

Золотые медали получили выпускники ряда общеобразовательных школ, школ-лицеев и специализированных лицеев столицы, в том числе Бакинского европейского лицея, лицея имени академика Зарифы Алиевой, Республиканского лицея с углублённым изучением химии и биологии, а также Республиканского лицея с углублённым изучением физики, математики и информатики.

Серебряными медалями отмечены выпускники общеобразовательных школ № 17, 26, 157, 189-190 и 281, школ-лицеев № 20, 220 и 264, а также ряда специализированных лицеев и гимназий.

Золотые и серебряные медали присуждаются выпускникам, продемонстрировавшим особые достижения в период общего образования. Критерии награждения определены специальными правилами, утверждёнными постановлением Кабинета министров Азербайджана.