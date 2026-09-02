На 104-м году жизни скончалась заслуженная артистка Зулейха Гаджиева

Заслуженная артистка Азербайджана Зулейха Гаджиева ушла из жизни в возрасте 103 лет.

О смерти известной дикторши сообщили в пресс-службе AzTV.

Зулейха Гаджиева многие десятилетия была одним из узнаваемых голосов азербайджанского радио и телевидения. С 1942 по 1992 год она работала диктором Азербайджанского радио и вела различные передачи, среди которых «Утренняя гимнастика», «Минуты поэзии», «Добрый вечер» и другие.

Помимо работы на радио и телевидении, Гаджиева занималась гимнастикой. В 1941 году ей было присвоено звание мастера спорта СССР, а в период с 1941 по 1948 год она семь раз становилась чемпионкой Азербайджана по гимнастике.

В 1979 году Гаджиевой присвоили звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР. В 2002 году она была удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана.