Лига наций УЕФА: Матч Азербайджан - Литва перенесен из Гянджи в Баку

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Литвы, запланированный на 4 октября в Гяндже, пройдет в Баку.

Как сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), решение о переносе было принято после дополнительных переговоров и оценки технических и логистических аспектов организации встречи.

Изменение места проведения матча уже согласовано с УЕФА.

В АФФА подчеркнули, что перенос игры не связан с готовностью стадиона или самого города Гянджи к проведению матча. Организация отметила, что проведение встреч национальных сборных в различных регионах страны, за пределами Баку, по-прежнему остается одним из приоритетных направлений её деятельности.