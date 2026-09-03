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Европейский путь азербайджанских волейболисток

First News Media09:44 - Сегодня
Европейский путь азербайджанских волейболисток

Прошедшие накануне матчи женской сборной Азербайджана по волейболу в рамках чемпионата Европы стали больше, чем просто турниром.

Это была долгожданная возможность сыграть перед своими болельщиками, почувствовать особую энергетику заполненных трибун и показать всей Европе, на что способна национальная команда. И сборная страны этой возможностью воспользовалась.

Несмотря на проигрыш команде Турции, подопечные Фаига Гараева показали, что у них есть стержень, так что в целом этот ЕВРО можно занести в актив национальной сборной. Азербайджан уверенно прошёл групповой этап, добился трёх побед в пяти матчах и вышел в плей-офф, однако на стадии 1/8 финала столкнулся с действующим чемпионом Европы и вице-чемпионом мира — сборной Турции.

Команда играла групповой этап дома, на Национальной арене гимнастики, что одновременно являлось как большим преимуществом, так и серьёзным испытанием. С одной стороны, поддержка трибун придавала дополнительные эмоции и энергию, ведь болельщики создавали атмосферу, которая помогала игрокам в сложных эпизодах, что особенно ощущалось в победных матчах. Однако у домашней площадки была и обратная сторона. Вместе с поддержкой на команду ложилась дополнительная ответственность — ведь отныне ожидания были особенно высокими. Каждый неудачный эпизод воспринимался болезненнее, а необходимость показывать результат перед своими трибунами могла становиться дополнительным психологическим давлением. Особенно это проявилось в матчах с более сильными соперницами, когда сборной требовалось сохранять концентрацию и хладнокровие на протяжении всей встречи. Уверенный старт включил в себя три победы подряд. Азербайджан начал турнир с победы над Португалией со счётом 3:1, после чего была уверенно обыграна в трёх сетах Испания. Первым сложным испытанием стала встреча с Румынией, где всё решилось на тай-брейке. Победа в пятом сете со счётом 15:8 позволила хозяевам первыми в группе гарантировать себе место в 1/8 финала. Далее оставались игры с командами Бельгии и Нидерландов. Бельгийки оказались сильнее, победив в трёх сетах — 25:19, 25:22, 25:23. Несмотря на поражение, игра у азербайджанских волейболисток оказалась весьма конкурентной. Конкурентоспособность проявилась и в матче пятого тура против Нидерландов, где азербайджанская команда вела в счёте, но уступила 1:3.

ФАИГ ГАРАЕВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Я благодарен девушкам, они выкладывались, хорошо сыграли. Вы и сами знаете, что нашей целью был выход из группы, и мы этого добились. Но я сам – максималист, хотел, чтобы мы одержали больше побед. Однако опыт сыграл свою роль – у многих девушек его недостаточно. Сборная Нидерландов – очень опытная команда. Несмотря на это, нам удалось хорошо сыграть.

Третье место в группе с восемью очками вывело волейболисток в 1/8 финала, где им попался, пожалуй, самый сложный из возможных соперников. Турецкая сборная подтвердила свой статус фаворита.

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:22). Первые две партии прошли под явным контролем турецкой команды, однако в третьем сете наши волейболистки смогли оказать значительно более серьёзное сопротивление, моментами выходя вперёд в счёте. В концовке счёт был равным — 21:21, но Турция лучше сыграла решающие розыгрыши, что и вылилось в итоговую победу.

Этот турнир показал нынешние возможности нашей команды, при этом продемонстрировав разницу команды с европейской элитой. В матчах с более сильными соперницами команде не удавалось стабильно выдерживать высокий темп на протяжении всей встречи. Над этим фактором стоит поработать. Фаиг Гараев – опытный специалист высокого класса, умеющий работать с командой, которая продемонстрировала характер, хорошую организацию игры и способность бороться в напряжённых матчах. Одним из примеров этого характера стала победа над Румынией. Авторитет Фаига Гараева был отмечен и руководством Федерации волейбола Турции, которое преподнесло ему подарок за заслуги в турецком волейболе.

Если говорить о составе, то у команды сформировался определённый костяк, правда, некоторых наших волейболисток мы не сумели увидеть в деле (например, Разия Алиева, Нармин Мусаева и др.), но у них также есть потенциал, и они будут раскрываться. Увы, матч против Турции стал последним в составе сборной для Полины Рагимовой. Чемпионат Европы закончился, но для сборной Азербайджана это не должно быть финальной точкой. Скорее, это очередная ступень на пути к команде, которая сможет не только радовать своих болельщиков отдельными победами, но и стабильно конкурировать с сильнейшими сборными континента.

ЭМИН АХМЕДОВ

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