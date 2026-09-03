Дезинфекция и новое оборудование: как бакинские школы готовятся к приему учеников

В общеобразовательных учреждениях, подчиненных Управлению образования города Баку (BŞTİ), продолжается подготовка к новому учебному году.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Управлению образования города Баку.

Было отмечено, что в рамках подготовительных мероприятий в учебных заведениях проводятся санитарно-гигиенические и дезинфекционные работы.

Наряду с этим, накануне нового учебного года ведутся необходимые работы по оснащению школ учебным оборудованием, проверке готовности классных комнат и других учебных помещений, благоустройству территорий, а также приведению учебных заведений в состояние полной готовности.

Основная цель проводимых работ - обеспечение обучения учащихся в современной, безопасной и здоровой образовательной среде, создание необходимых условий для качественной организации учебного процесса, а также обеспечение полной готовности учебных заведений к новому учебному году.