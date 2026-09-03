В Баку стартовал второй день IV Международной конференции по противоминной деятельности - ФОТО

В Баку продолжается IV Международная конференция по разминированию на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», организованная совместно Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и представительством ООН в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во второй день мероприятия состоятся панельные сессии на темы «Интеграция политики в процесс восстановления городов, столкнувшихся с минной угрозой», «Технологии и инновации для более безопасного и эффективного гуманитарного разминирования», в том числе страновые презентации на тему «Национальный опыт и достигнутые результаты в области гуманитарного разминирования».

По итогам планируется принятие заявления конференции.