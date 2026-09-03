Ахмет Давутоглу попал под следствие за «оскорбление президента»  

Главная республиканская прокуратура Анкары открыла уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.

Экс-политик подозревается в оскорблении главы государства. Расследование было инициировано после того, как в социальных сетях снова разошлось видео его выступления, сделанное 14 апреля 2022 года.

Тогда Давутоглу, выступая на одной из сельских площадей, допустил резкие высказывания в адрес руководства страны. Обвинения предъявлены на фоне ухода политика из активной общественной жизни: 29 июля 2026 года Давутоглу официально заявлял о принятом решении завершить политическую карьеру и распустить «Партию будущего», которую он возглавлял.

Источник: Haberler