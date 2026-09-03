Путин: Договориться между собой должны именно Россия и Украина

Договориться между собой должны именно РФ и Украина, а другие страны могут только поддержать и помочь.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны", - сказал Путин. По его словам, например, Китайская Народная Республика постоянно обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, прежде всего мирными средствами. "Председатель Си Цзиньпин, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос", - рассказал российский лидер.

Источник: ТАСС