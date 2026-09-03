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В Лондоне запустили первые роботакси

Джамиля Суджадинова12:45 - Сегодня
В Лондоне запустили первые роботакси

В Лондоне начали работу первые роботакси — компания Uber совместно с британским разработчиком Wayve запустила в столице Великобритании сервис поездок на автомобилях с автономной системой управления.

Пользователи Uber смогут заказать такую поездку через приложение. Стоимость проезда на начальном этапе будет соответствовать тарифам UberX, Uber Electric и Uber Comfort, а пассажир сможет отказаться от поездки на роботакси.

В компании рассчитывают постепенно расширять парк автономных автомобилей в Лондоне. Таким образом, запуск 15 машин является скорее началом масштабного внедрения технологии, чем полноценным переходом британской столицы на беспилотные перевозки.

При этом Лондон заметно отстает от США и Китая, где роботакси уже используются значительно шире. Крупнейшие масштабы внедрения автономных такси наблюдаются в Китае. Здесь сразу несколько компаний развивают коммерческие сервисы, среди которых Baidu, Pony.ai и WeRide. По данным Baidu, ее платформа Apollo Go по состоянию на май 2026 года работала уже в 27 городах мира. За первый квартал компания предоставила 3,2 миллиона полностью беспилотных поездок, а общее количество поездок Apollo Go с момента запуска превысило 22 миллиона.

Pony.ai также быстро наращивает парк. К концу июня компания сообщала о 1975 роботакси по всему миру и рассчитывала увеличить их количество до более чем 3500 до конца 2026 года. Помимо Китая, компания развивает сервисы и тестовые проекты на зарубежных рынках, включая ОАЭ, Катар, Сингапур и Хорватию.

Таким образом, первые 15 роботакси в Лондоне — лишь небольшая часть быстро растущего мирового рынка автономных перевозок. Пока основная масса коммерческих беспилотных такси сосредоточена в США и Китае, однако 2026 год показывает, что технология постепенно выходит на новые рынки и начинает закрепляться в Европе, Азии и странах Ближнего Востока.

Источник: BBC

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