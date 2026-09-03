Пашинян: Ереван не видит «жизненно важной необходимости» в 102-й российской базе

Армения не считала и не считает присутствие 102-й российской военной базы в Гюмри жизненно важной необходимостью, однако Ереван никогда не поднимал вопрос о ее выводе.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, эта тема не обсуждалась и на прошедшем саммите в Бишкеке:

«По базе обсуждений не было, мы не поднимали этот вопрос прежде... Если РФ решит вывести базу, мы не будем возражать, если решит оставить — мы готовы и это обсудить», — подчеркнул Пашинян.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не удерживает свои силы насильно: «Если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, мы уйдем хоть завтра».

Источник: Sputnik Армения