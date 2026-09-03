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Три тысячи человек умерли в Бельгии из-за аномальной жары

Джамиля Суджадинова13:07 - Сегодня
Три тысячи человек умерли в Бельгии из-за аномальной жары

Аномально высокая температура воздуха стала причиной значительного роста смертности в Бельгии этим летом.

В период с 18 июня по 16 августа в стране зарегистрировали 2935 случаев избыточной смертности, что на 22,6% превышает ожидаемый показатель.

Об этом говорится в новом отчете бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

Наиболее тяжелым оказался первый период жары — с 18 июня по 3 июля. За это время в стране умерли на 2035 человек больше, чем обычно ожидается в этот период года. Таким образом, избыточная смертность достигла 48,8%.

Особенно высокие температуры наблюдались начиная с 18 июня. На протяжении десяти дней подряд максимальные показатели приближались к 30 градусам Цельсия, а в течение трех дней температура поднималась примерно до 35 градусов. При этом аномально теплая погода сохранялась и в ночные часы, что значительно увеличивало нагрузку на организм и не позволяло ему полноценно восстанавливаться.

По оценке Sciensano, уровень смертности, зафиксированный в Бельгии с 18 июня по 3 июля, стал самым высоким за весь период наблюдений за последствиями аномальной жары. Анализ подобных показателей ведется в стране с 2000 года.

В последующие периоды жара также сопровождалась повышенной смертностью, однако ее масштабы были значительно ниже. С 4 по 17 июля было зарегистрировано 535 дополнительных смертей, что соответствует росту на 14,8%. Еще 365 случаев избыточной смертности пришлись на период с 28 июля по 16 августа — показатель оказался на 7% выше ожидаемого.

Наибольшую уязвимость к экстремальной температуре традиционно демонстрируют люди старше 65 лет.

Вместе с тем специалисты отмечают, что последствия жары отражаются не только на пожилых, ведь увеличение смертности фиксировалось также среди представителей более молодых возрастных групп.

Аномальная жара этим летом неоднократно охватывала различные регионы Европы. По данным Всемирной метеорологической организации, опубликованным в августе, периоды экстремально высоких температур становятся все более частыми, интенсивными и продолжительными на фоне глобального изменения климата.

Источник: Reuters

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