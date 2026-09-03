Затяжной энергетический кризис, спровоцированный российско-украинским конфликтом, подарил брюссельской бюрократии лишь иллюзию собственной эффективности.

В официальных отчетах Евросоюза с помпой декларируется главная «победа» - сокращение доли российского трубопроводного газа с докризисных 45% до скромных 12%. Однако за этой статистической завесой скрывается системный провал европейской стратегии диверсификации. Европа вовсе не обрела энергетическую независимость; она лишь сменила одну монопольную зависимость на другую, заместив восточный трубопроводный ресурс сжиженным природным газом из США. Для блока, претендующего на статус суверенного глобального игрока, подобная рокировка означает лишь одно - критическую потерю пространства для геополитического маневра.

На эту опасную близорукость Брюсселя прямо указывает эксперт Уэсли Александр Хилл в своей публикации для Forbes. По его оценке, европейский подход к поиску альтернативных поставщиков лишен системности и финансовой последовательности:

«Брюссель из раза в раз декларирует амбициозные ориентиры и заключает партнерства, абсолютно игнорируя ключевые инвестиции и рассчитывая, будто энергетический переход произойдет сам собой на блюдечке с золотой каемкой. Попытка ЕС одновременно отказаться от российских энергоносителей, ограничить дешевый китайский "зеленый" импорт, свернуть атомную энергетику и при этом рассчитывать, что возобновляемые источники мгновенно закроют любые бреши, неизбежно грозит тяжелейшими экономическими последствиями».

Смена вывески вместо диверсификации: синдром незавершенных дел

Главный парадокс европейской политики заключается в том, что Старый Свет вовсе не заперт в тупике «непреодолимых обстоятельств». Все альтернативные маршруты и надежные партнеры находятся прямо перед носом у европейских чиновников. Однако, как верно отмечает автор Forbes, ключевым препятствием остается системная проблема Брюсселя - патологическое нежелание подкреплять свои декларации конкретными чеками и доводить стратегические решения до реальной стройки.

Европейская энергетическая политика последних лет все больше напоминает византийскую пародию: за пышными церемониями подписания меморандумов следует полная тишина, стоит только делу дойти до работы с подрядчиками и финансирования. Еврочиновники регулярно объявляют об амбициозных планах, словно энергетический переход и новые физические поставки способны материализоваться сами собой без реальных инвестиций.

Ярчайший пример такого институционального паралича - ситуация с Южным газовым коридором. В 2022 году Европейская комиссия с помпой подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, пообещав удвоить поставки газа по этому маршруту - с 10 до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Прошло четыре года. К началу 2026 года прокачка едва перевалила за 11,5 миллиарда кубометров. Разрыв между громкими обещаниями еврочиновников и сухими цифрами реального экспорта огромен.

При этом самое парадоксальное - цена вопроса. Специалисты давно посчитали: чтобы снять технологические ограничения с трубопроводов TANAP и TAP, достаточно установить всего восемь дополнительных компрессорных станций. Стоимость этого проекта - около 400 миллионов долларов. По меркам глобального энергетического рынка это буквально копейки. При наличии финансирования работы занимают от одного до полутора лет.

Для сравнения: после 2022 года Европа потратила миллиарды долларов на экстренную постройку дорогостоящих терминалов СПГ. Но когда потребовалось выделить сравнительно скромную сумму на расширение уже готовой, работающей, сухопутной артерии, Брюссель завяз в бюрократической рутине. Европейская политика оказалась не стратегическим планом, а набором спонтанных и хаотичных реакций.

Почему Азербайджан остается главным гарантом энергетической независимости Европы

В условиях глобальной геополитической турбулентности и перекройки мировых рынков Азербайджан окончательно утвердился в статусе фундаментальной опоры европейской энергетической архитектуры. География трубопроводного экспорта страны уже охватывает шестнадцать государств - от Южного Кавказа и Балкан до Центральной и Южной Европы, а с текущего года газовые артерии дотянулись до таких премиальных рынков, как Германия и Австрия. Рост поставок в ЕС на 65% с 2022 года наглядно показал, что Баку не просто оперативно реагирует на кризисные запросы Запада, но и обладает реальным потенциалом для долгосрочного закрытия энергетического дефицита на континенте.

Незаменимость азербайджанского вектора для Европы опирается на уникальную синергию сразу нескольких ключевых факторов. Ввод в эксплуатацию глубоководных пластов месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и планомерный рост добычи на действующих площадках создают мощный ресурсный запас, способный поддерживать стабильную экспортную кривую годами. Параллельно с этим Баку демонстрирует крайне прагматичный подход к декарбонизации: масштабный ввод возобновляемых источников энергии - включая уже запущенные гидроэлектростанции мощностью 340 МВт в Карабахе и готовящиеся солнечные генерации еще на 340 МВт - позволит к 2032 году производить до 8 ГВт «зеленой» энергии. Это экономит миллиарды кубометров природного газа, которые ранее сжигались на внутренних ТЭС, и напрямую высвобождает их для экспорта европейским потребителям. Более того, стратегия государства выходить за рамки исключительно углеводородного сырья превращает Азербайджан в потенциального прямого поставщика чистой электроэнергии в ЕС, сохраняя при этом гибкость и осваивая новые регионы спроса.

Однако для того, чтобы Баку мог полностью реализовать роль гарантированного энергетического щита Старого Света, Брюсселю необходимо перейти от деклараций к практическому прагматизму. Несмотря на высокую заинтересованность европейских потребителей, расширение инфраструктуры упирается в финансовые и нормативные барьеры. Климатическая политика ЕС и жесткая «зеленая повестка» существенно ограничили возможности европейских банков финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом, даже когда речь идет о базовой энергетической безопасности континента.

На эти критические факторы прямо указывает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Таким образом, расширение существующей транспортной инфраструктуры необходимо, но камнем преткновения остается "зеленая повестка" ЕС. Также европейские банки не проявляют готовности финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом. Отсюда возникает вопрос: откуда привлекать средства для увеличения пропускной способности трубопроводов?

И еще один вопрос – возможно, даже более важный, — это долгосрочные контракты. Именно это мы обсуждали с госпожой Урсулой фон дер Ляйен: нам нужны долгосрочные контракты, потому что для существенного наращивания добычи требуются масштабные инвестиции. А если в какой-то момент нам скажут: "Спасибо, до свидания, ваш газ нам больше не нужен", — что тогда нам делать? Это два ключевых фактора», - сказал Ильхам Алиев на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Без снятия банковских ограничений и заключения гарантированных многолетних соглашений, обеспечивающих окупаемость многомиллиардных инвестиций, наращивание экспортных мощностей остается физически и экономически невозможным.

Если Брюссель преодолеет бюрократический догматизм, именно партнерство с Азербайджаном станет для Европы надежным мостом к настоящей и суверенной энергетической безопасности.

Идеологический перфекционизм против геополитической реальности

Казалось бы, перед Европой идеальный союзник для укрепления европейской суверенности. Однако вместо того, чтобы развивать стратегический альянс, Брюссель регулярно провоцирует «политические» споры, отталкивая Баку. Пока евробюрократы закрывают глаза и уши, откладывая инвестиции «до лучших времен», они также ставят под удар собственную промышленность. Интеллектуальный и технологический сектор Европы требует все больше стабильной электроэнергии - особенно на фоне бурного роста дата-центров и систем искусственного интеллекта. Заменять базовую газовую генерацию одними лишь возобновляемыми источниками пока не получается физически. На этом фоне излишнее ценностное высокомерие Брюсселя выглядит не просто недипломатично, а экономически самоубийственно.

Почему европейская бюрократия буксует там, где требуются быстрота и прагматизм. Ответ кроется в завышенном идеологизме, которым Брюссель подменяет реальную внешнюю политику. Стремясь выглядеть абсолютным моральным арбитром, Евросоюз выставляет нереалистичные требования партнерам, от которых сам же напрямую зависит.

Контраст сегодня наблюдается и при сравнении подходов США и ЕС к Южному Кавказу. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну удалось преодолеть колоссальные исторические препятствия и подписать в Белом доме мирное обязательство. Это соглашение не просто устояло, но и подстегнуло американские инвестиции в регион, заложив фундамент для новых логистических цепочек. Вашингтон продемонстрировал классический прагматизм: помог зафиксировать мир и сразу перешел к экономическому закреплению результата.

На этот разительный контраст прямо обращает внимание и автор статьи в Forbes, подчеркивая, что Брюссель в это же время сам сжигает мосты. Вместо того чтобы подхватить импульс и подкрепить мирный процесс европейскими деньгами в инфраструктуру, европейские чиновники скатываются в эмоциональные перепалки. Недипломатичная реакция председателя Европарламента Роберты Метсолы на недовольство президента Ильхама Алиева бездействием Европы во время саммита в Ереване демонстрирует, как Брюссель разрушает собственную энергетическую политику. Пока Азербайджан, США и Армения действуют конструктивно в направлении регионального мира и сотрудничества, попытки европейских лидеров вставать в позу обиженных вместо реальных инвестиций окончательно подрывают доверие к ЕС как к надежному партнеру.

Главный вывод для Европы: Баку как тест на прагматизм

Европейский энергетический кризис - это не результат «непреодолимой внешней стихии», а прямое следствие хронического недофинансирования инфраструктуры, отсутствия стратегической дисциплины и привычки Брюсселя подменять реальные действия громкими декларациями. Евросоюз сумел оперативно сбить острую фазу дефицита за счет сверхдорогого американского СПГ, но полностью провалил работу по превращению альтернативных письменных договоренностей в физические экспортные мощности.

Если Евросоюз хочет сохранить остатки промышленной конкурентоспособности и удержать статус суверенного геополитического игрока, Брюсселю придется срочно отказаться от эмоциональной дипломатии и ценностной назидательности.

В этой новой реальности именно Азербайджан выступает не просто одним из возможных поставщиков, а главным тест-объектом на зрелость и дееспособность европейской внешней политики. Баку предлагает ЕС готовое, прагматичное и проверенное решение - от проверенных временем сухопутных артерий Южного газового коридора до масштабного экспорта «зеленой» электроэнергии будущего. Но этот потенциал невозможно раскрыть в условиях бюрократического паралича.

Резервы и надежные артерии нужно подкреплять деньгами и делом уже сегодня - до того, как наступит следующий кризис и краны снова окажутся перекрыты.