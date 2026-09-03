Трансформация тезисов идеологическо-информационной войны и геополитические принципы Азербайджана

Ибрагим Мамедов,

доктор философии по истории

Ключевые тезисы:

- Евразию разделяют не торгово-транспортные и экономические коридоры, а региональные конфликты;

- там, где существуют торговые связи и взаимные экономические интересы, заложенные в продвигаемой Азербайджаном концепции транспортных и экономических коридоров, не может быть места конфликтам и разделительным линиям;

- если в Армении реваншисты и силы, разграблявшие в том числе армянский народ, не находятся у власти, а, напротив, пребывают под арестом, если наблюдаются признаки стабильности политического режима и экономического развития, то это стало возможным благодаря миру с Азербайджаном и политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, — поставкам в Армению нефти и дизельного топлива, вследствие чего цены на бензин стабилизировались и даже снизились, а также облегчению перевозок зерна и других товаров из третьих стран.

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В выступлении Президента Ильхама Алиева на саммите «ШОС плюс» в Бишкеке прозвучал чрезвычайно важный тезис: «Требуется разработка соответствующих механизмов для обеспечения выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в короткие сроки». Сам факт того, что в кратком выступлении было особо подчеркнуто именно это положение, показывает, насколько актуальны и необходимы такие механизмы для Среднего коридора и всей Евразии. Конфликты создают разделительные линии и препятствуют торговле и транспортным связям. Иными словами, единство и процветание Евразии зависят от урегулирования старых конфликтов, предотвращения возникновения новых, а также от развития торговли и взаимосвязанности, не допускающих формирования условий для новых противостояний.

Другие важные тезисы выступления Президента:

- установление мира на Южном Кавказе благодаря усилиям Азербайджана;

- запуск торговых связей между Азербайджаном и Арменией;

- необходимость укрепления принципов многосторонности в международных делах.

Таким образом, как видно, Президент Ильхам Алиев заявляет о необходимости мира в Евразии, создания механизмов его сохранения, укрепления торговых связей как инструмента противодействия конфликтам и утверждения в международных делах принципа многосторонности, учитывающего интересы всех сторон. И с теоретической, и с практической точек зрения спорить с этими тезисами трудно. Однако даже у самых прогрессивных идей есть противники.

Новые тезисы идеологической и информационной войны и слабость их аргументации

Попытки создать новые разделительные линии на Южном Кавказе

Идеологическая и информационная война то обостряется, то затихает; меняются ее тезисы и формы подачи, но она никогда не прекращается. Потому что эта война ведется не за территорию, а за сознание человека, систему ценностей общества и механизмы принятия решений. Пока существует человек, будет продолжаться и эта борьба.

Центры, ведущие информационную войну, очень тонко чувствуют пульс общества. Как правило, там работают специалисты, знающие внутренний код стран и обществ и способные понимать людей на эмоциональном уровне.

Информационная война — не просто технологический процесс; прежде всего это глубокая социологическая и психологическая разведка. Успешная кампания дезинформации или идеологической манипуляции никогда не строится на тезисах, придуманных извне в кабинетной тиши. Как только прежние тезисы теряют воздействие, в оборот немедленно вводятся новые:

когда в обществе сохраняется стабильность, тезисы становятся более мягкими и субъективными и продвигаются через культуру, искусство и научный дискурс;

во время кризиса, пандемии, выборов или военного конфликта тезисы становятся агрессивнее, а на первый план выходит риторика страха, угрозы и ненависти.

Начинающаяся в новых геополитических условиях новая идеологическая и информационная война строится вокруг определенных тезисов — ключевых аргументов. Их цель — манипулировать обществами, ослаблять противостоящую сторону и мобилизовывать внутреннюю аудиторию. Однако при глубоком анализе многих из этих тезисов обнаруживается слабость их обоснования и наличие внутренних противоречий.

В Армении концепции «исторической Армении», территориальных претензий к соседям, «миацума» и вымышленного «геноцида» в настоящее время не применяются в качестве основополагающих принципов государственной политики. Можно спорить о том, носит ли это временный или постоянный характер; ответ будет зависеть от событий ближайших лет. Необратимость этой линии или, по крайней мере, ее долгосрочность будет зависеть от состояния экономических связей между странами. К этому вопросу мы еще вернемся...

Пока же очевидно одно: уход прежних концепций из актуальной повестки подтолкнул противников нашей страны к созданию новых идеологических тезисов, адаптированных к новой геополитической ситуации, и эти тезисы уже вводятся в оборот.

Схожи и спонсоры, и исполнители: явные и скрытые реваншисты, объединенные вокруг мысли «а вдруг всё-таки вернут?», а также их зарубежные — европейские и неевропейские — спонсоры работают над новой антиазербайджанской идеологией. На данный момент особенно отчетливо проявились два тезиса. Новый тезис, вводимый в оборот неправительственными структурами и скрытыми реваншистами при поддержке европейских спонсоров, звучит так: «В Армении есть демократия. Возможен ли в таком случае мир между демократией и недемократиями?», «На Кавказе только Армения является Европой» и т. п. Это крайне опасные тезисы. В их основе — отказ от мира, выход за рамки идеи «Кавказского дома» и идеологическое обоснование будущего противостояния.

За этим коварным тезисом, который предполагается внедрять и в азербайджанскую аудиторию, скрываются следующие цели: 1) превратить Армению в форпост Европы, противопоставить ее всем соседям и сформировать инструмент давления; 2) добиться идеологического и политического условия на случай, если в будущем станет возможен реванш и процесс будет запущен; 3) создать новые разделительные линии и источники конфликтов на Южном Кавказе и во всей Евразии. Разумеется, вопрос о том, превратятся ли эти тезисы в официальную государственную политику, остается открытым, но в ближайшем будущем это не ожидается. Однако факт их введения в оборот очевиден, и нет сомнений, что в случае превращения их в официальную политику они принесут народам Кавказа новые бедствия.

Второй тезис — продукт политической «кухни» открытых реваншистов, поддерживаемых неевропейскими спонсорами: якобы «Средний коридор разделяет Евразию и сталкивает страны друг с другом». Цель состоит в том, чтобы не допустить интеграции Армении в Средний коридор, воспрепятствовать ее сотрудничеству с Азербайджаном и Турцией и сохранить за Арменией роль «разделительного буфера» в Евразии, которую она выполняла более 30 лет. В действительности же именно после урегулирования конфликта с Арменией и формирования новой геополитической реальности возникли благоприятные условия для объединения Евразии.

Еще один важный аспект заключается в том, что спонсоры принадлежат к антагонистическим лагерям: один выступает против Среднего коридора и нынешнего правительства Армении; другой использует лозунг демократии как инструмент давления и одновременно заинтересован в функционировании Среднего коридора. Однако в одном интересы этих антагонистических сторон совпадают: обе стремятся создать разделительные линии и оказывать давление на Азербайджан.

Есть ли в Армении демократия, в какой форме и каким образом она существует — это отдельная тема. Но сегодня на Южном Кавказе вновь постепенно роются новые разделительные траншеи и сеются семена противостояния. Прорастут ли они — зависит от нас, народов Южного Кавказа.

Реализуемая на практике Президентом Ильхамом Алиевым концепция Среднего коридора рассчитана на то, чтобы этот маршрут выполнял для Евразии функцию не разделительной линии, а объединяющей магистральной артерии.

Высказывание «Если товары не пересекают границы, их пересекут танки» приписывают французскому экономисту и философу Фредерику Бастиа. Эта мысль подчеркивает роль свободной торговли и экономических связей в сохранении международного мира. Основная логика заключается в том, что когда страны торгуют друг с другом и экономически взаимозависимы, война означает большие экономические потери для обеих сторон. Когда же торговые связи разрываются, напряженность между государствами может открыть путь к военному конфликту — к тому, что границу пересекут танки.

Все страны Евразии — объединяйтесь в Среднем коридоре, встречайтесь в Азербайджане!

После шагов, направленных на расширение и углубление партнерства с Европой по стратегическим вопросам, участие в саммите «ШОС плюс», заявления об обеспечении мира, развитии торговых связей и международной многосторонности являются практическим воплощением концепции «Азербайджан — объединяющий мост Евразии».

Концепция Среднего коридора — Транскаспийского международного транспортного маршрута, уже превратившегося в реальный проект, — представляет собой глобальную инициативу, направленную не на конкуренцию в регионе, а на формирование взаимной экономической зависимости и стабильности.

Если Средний коридор призван соединить Китай и Европу через Центральную Азию и Турцию, то у него одна цель — экономическое объединение всей Евразии вокруг этого коридора. Никаких признаков того, что он является разделительным фактором, нет.

Если Азербайджан объединяет планы по соединению России и Беларуси со Средним коридором через Иран и коридор Север — Юг, по подключению Ирана к Среднему коридору через Аразский коридор, а Афганистана — через Туркменистан посредством коридора Lapis Lazuli, можно ли представить все это как проект, разделяющий Евразию?

Начнем с синергии коридоров Север — Юг и Среднего коридора. Интеграция России, Беларуси и Ирана в эту сеть показывает, что проект не ставит целью изоляцию какого-либо центра силы — например, России или Запада. Даже на фоне санкций и геополитической напряженности он создает нейтральную экономическую платформу для устойчивости региональной торговли.

Вовлечение Ирана в региональную транспортную систему через совместно формируемый с Ираном Аразский коридор снижает риски конфликтов на Южном Кавказе и способствует согласованию экономических интересов.

Коридор Lapis Lazuli, соединяя Афганистан со Средним коридором через Туркменистан и обеспечивая не имеющим выхода к морю и изолированным странам доступ к глобальным рынкам, вносит гуманитарный и экономический вклад в региональную стабильность.

Проект TRIPP, превращая Соединенные Штаты как глобальную державу в составную часть Среднего коридора, объединяющего Евразию, формирует «глобальный проект общих интересов».

Создаваемые Соединенными Штатами в рамках TRIPP трансрегиональные предпринимательские фонды и финансовая поддержка — например, TRIPP+ Enterprise Fund — стимулируют интерес глобальных инвесторов не только к Зангезуру, но и ко всей системе Среднего коридора, охватывающей Каспийский регион и Центральную Азию.

Во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Египет одним из важных вопросов обсуждения была интеграция Египта со Средним коридором и другими транспортными маршрутами региона. На переговорах в расширенном составе в Каире обсуждалось подключение Египта через турецкий порт Мерсин к железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс (БТК). Это дает Египту возможность напрямую доставлять свои торговые грузы через Средний коридор в страны Центральной Азии и Китай.

Этот факт еще раз доказывает, что формируемая Азербайджаном логистическая архитектура представляет собой универсальную глобальную сеть, стремящуюся объединить вокруг себя не только ближайших соседей, но и крупнейшие экономики Африки и Средиземноморского бассейна, такие как Египет.

Да, выступая центральным узлом, «точкой сопряжения» пяти проектов — Среднего коридора, Аразского коридора, TRIPP, коридора Север — Юг и Lapis Lazuli, — Азербайджан приобретает незаменимое логистическое значение одновременно на направлениях Восток — Запад и Север — Юг. Однако эта незаменимая роль Азербайджана служит всей Евразии.

Как видим, эти проекты не являются конкурирующими маршрутами. Напротив, они представляют собой звенья единой сети, которые дополняют Средний коридор в транспортной архитектуре Евразии и максимально повышают его глобальную эффективность.

Не разделение, а диверсификация

Чтобы назвать какой-либо проект «разделительным», он должен быть нацелен на блокирование определенных стран или на разделение континента баррикадами.

Однако Средний коридор:

во-первых, инклюзивен: он открыт для всех государств, географически расположенных вдоль этого маршрута или желающих к нему подключиться;

он не конкурент, а альтернатива. То есть он не отменяет существующие глобальные маршруты — например, океанские пути, — а предлагает более безопасную и короткую альтернативу для диверсификации и страхования рисков.

Эта стратегия, которую Президент Ильхам Алиев воплотил в реальность, превратила Азербайджан в центральную точку пересечения глобальной логистики. Эта модель показывает: когда экономические интересы ставятся выше политических разногласий, транспортные коридоры способны становиться гарантом мира и сотрудничества.

30-летняя политика Азербайджана: миссия «друга в трудный день» и «кризисного менеджера»

Стратегическая поддержка народов, энергетической безопасности, независимости государств и их политического выбора

Что касается второго антиазербайджанского тезиса, то если в Армении наблюдаются признаки демократического режима и экономического развития, это стало возможным благодаря миру с Азербайджаном и политике Президента Ильхама Алиева — поставкам в Армению нефти и дизельного топлива, вследствие чего цены на бензин стабилизировались и даже снизились, а также облегчению перевозок зерна и других товаров из третьих стран.

Никол Пашинян в январе этого года заявил, что благодаря топливу, поступающему из Азербайджана, на армянском рынке цена бензина марки Premium снизилась на 15% — с 510 до 430 драмов, обычного бензина — на 8%, а дизельного топлива — на 2%. Разумеется, это ослабило позиции главных соперников Н. Пашиняна — реваншистов и военных преступников Р. Кочаряна и С. Саргсяна. Жесткие заявления Президента Азербайджана в адрес военных преступников также дали армянскому обществу понять, что возвращение Р. Кочаряна и С. Саргсяна к власти одновременно остановит мирный процесс и создаст угрозу новой войны. Поэтому то, что сегодня военные преступники не находятся у власти в Армении, стало возможным в том числе в результате политики Президента Ильхама Алиева. И если сегодня в Армении существует стабильный политический режим, это также является результатом политики, проводимой Азербайджаном.

В целом на протяжении последних 30 лет Азербайджан неизменно оставался привержен миру, добрососедству, независимости и суверенитету соседних государств, дружбе и безопасности.

В середине 1990-х годов Грузия переживала глубокий энергетический кризис из-за внутренних конфликтов и экономической блокады. В зимние месяцы электро- и теплоснабжение Тбилиси практически полностью прекращалось. По поручению Гейдара Алиева Азербайджан, несмотря на собственные экономические трудности, поставлял Грузии бесплатно либо на льготных условиях мазут, дизельное топливо и электроэнергию, помогая стране пережить суровые зимние месяцы.

В конце 1990-х годов Украина из-за дефицита топлива оказалась перед угрозой срыва стратегически важных осенних и весенних сельскохозяйственных кампаний, включая вспашку плодородных земель. По просьбе украинского руководства Гейдар Алиев обеспечил отправку в Украину значительных объемов дизельного топлива и нефтепродуктов в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов. Этот шаг спас сельскохозяйственный сектор и продовольственную безопасность Украины от полного коллапса.

Тот же подход в отношении Украины был применен и в гораздо более сложной геополитической обстановке. С первых дней российско-украинской войны Азербайджан оказывал украинскому народу важную гуманитарную и инфраструктурную помощь в наиболее критические моменты. В их числе — поддержка в условиях энергетического кризиса, обеспечение топливом, гуманитарная и медицинская помощь, восстановительные работы и разминирование, реабилитация детей и другое. Азербайджан официально и в полной мере поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Это вытекает из принципа Азербайджана «при любых обстоятельствах оставаться в плоскости международного права».

Во время «газового кризиса» в Беларуси в 2010 году Азербайджан оказал Беларуси финансовую поддержку. Тогда по решению Президента Ильхама Алиева Президенту Беларуси Александру Лукашенко был предоставлен срочный государственный кредит в размере 200 миллионов долларов для погашения задолженности перед российской компанией «Газпром».

М. Саакашвили, в свою очередь, оценивал поддержку, оказанную Президентом Ильхамом Алиевым в критический момент, как «спасение государственности»: «В ту суровую зиму 2006 года Азербайджан отключил газ половине собственного населения, чтобы согреть нас, спасти грузинскую нацию и грузинскую государственность. Наш народ никогда не забудет эту жертву».

За короткий период энергетического кризиса в Европе Азербайджан сумел резко увеличить объем экспорта газа в страны Европейского союза (ЕС). Экспорт азербайджанского газа в Евросоюз вырос более чем на 56% по сравнению с 2021 годом; Азербайджан взял на себя обязательство довести поставки газа в Европу к 2027 году до 20 миллиардов кубометров, и в этом направлении расширяются инфраструктурные возможности.

Наконец, оказание гуманитарной помощи соседнему государству во время американо-иранской войны демонстрирует, что такой подход представляет собой не набор решений ad hoc, а последовательную политическую линию и вопрос мировоззрения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно особо отмечал в своих выступлениях логистическую и гуманитарную поддержку, оказанную Азербайджаном в период войны.

Уже один этот перечень показывает стратегическую поддержку, которую Азербайджан оказывал народам Европейского союза, соседних государств и стран постсоветского пространства, их энергетической безопасности, независимости государств и их собственному политическому выбору в наиболее критические моменты истории — независимо от того, какая политическая сила и какой идеологической ориентации находилась у власти в этих странах. Эта стратегическая поддержка продолжается и сегодня, а открытие торговли и коммуникаций с Арменией в сложной геополитической ситуации является следующим шагом политики, проводимой уже более 30 лет.

Стабилизация внутреннего рынка Армении, которую сегодня признает и армянское руководство, — первые позитивные сигналы в топливной и логистической цепочках — является прямым результатом предлагаемой Азербайджаном региону модели: «стабильность не через давление, а через экономическое партнерство».

Азербайджан уже фактически взял на себя роль стабилизирующего фактора Южного Кавказа, «кризисного менеджера» и «спасателя в трудные дни» и успешно выполняет эту миссию.