 Орхан Гасаноглу: Задержанные в связи с кораблекрушением у Гирне азербайджанцы не являются ответственными лицами | 1news.az | Новости
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Общество

Орхан Гасаноглу: Задержанные в связи с кораблекрушением у Гирне азербайджанцы не являются ответственными лицами

First News Media13:36 - Сегодня
Орхан Гасаноглу: Задержанные в связи с кораблекрушением у Гирне азербайджанцы не являются ответственными лицами

Граждане Азербайджана, задержанные в рамках расследования по делу о кораблекрушении у берегов Гирне в Северном Кипре, в результате которого погибли 8 человек, не являются ответственными лицами.

Об этом турецкому бюро Report сообщил руководитель Азербайджано-Кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

Он заявил, что в рамках расследования, проводимого в связи с аварией, собираются материалы следствия в отношении задержанных граждан Азербайджана Валеха Гумбатова, Рашада Ибрагимова и Гадира Гулиева.

"Сегодня прошло второе подготовительное судебное заседание. Однако суд не находится на стадии принятия решения относительно причин крушения. Наши граждане не обладали полномочиями для принятия ответственных решений", подчеркнул Гасаноглу.

Он отметил, что трое граждан Азербайджана, работавших на судне, являлись техническим персоналом: "На первом подготовительном заседании суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде трехдневного ареста. Решение не означает, что персонал, включая наших граждан, признан виновным. Это выяснится в ходе следствия. За последние три дни полиция получила показания от порядка ста человек, включая участников происшествия, пассажиров, а также персонал порта. Сегодня суд проводил второе подготовительное заседание и в связи с недостаточностью полученных доказательств назначил дату следующего судебного заседания через восемь дней".

Орхан Гасаноглу заявил, что граждане Азербайджана, рискуя своими жизнями, оказывали помощь другим в сложившейся ситуации:

"В отношении наших граждан нет материалов, содержащих состав преступления. Они, руководствуясь принципами гуманизма, помогали находившимся там людям, старались их спасти. Они не были среди тех, кто первыми покинул судно. В то время как капитан судна и его помощник покинули судно и уплыли на лодках, доставленных гражданскими лицами, наши граждане, рискуя своими жизнями, проявляя заботу о людях, старались оказать максимальную помощь".

Он сообщил, что они обеспечивают представление собранных ими доказательств и материалов суду.

"Адвокаты стараются максимально представить суду видеоматериалы, съемки и материалы, основанные на показаниях пассажиров, свидетельствующие в пользу наших граждан. В течение предстоящих восьми дней, до дня следующего заседания, мы постараемся собрать больше материалов", - отметил Гасаноглу.

Отметим, что 30 августа у берегов Гирне в Северном Кипре судно потерпело крушение. По последним данным, в результате аварии 240 человек были спасены, 8 человек погибли, поиски 19 пассажиров продолжаются.

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