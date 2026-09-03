Трое азербайджанцев задержаны по делу о крушении судна у Северного Кипра - ФОТО

Трое граждан Азербайджана задержаны в рамках расследования крушения судна у побережья Гирне (Кирении) на Северном Кипре, в результате которого погибли восемь человек.

Как стало известно Report, среди задержанных - житель села Палчыгоба Хачмазского района Валех Гумбатов и уроженец Тертерского района Рашад Ибрагимов, проживающий в Баку. Третьим задержанным является уроженец Шабранского района Гадир Гулиев.

Катастрофа произошла в воскресенье, 30 августа. Высокоскоростное пассажирское судно Filo Jet выполняло рейс между портом Гирне на Северном Кипре и турецким Мерсином.

Вскоре после выхода из порта судно начало набирать воду в носовой части. Экипаж попытался вернуться в порт, однако по пути Filo Jet опрокинулось и затонуло. В результате погибли восемь человек, еще 20 числятся пропавшими без вести, при этом спасателям удалось эвакуировать 241 пассажира.

Мать Валеха Гумбатова Егяна Гумбатова рассказала Report, что в последний раз смогла поговорить с сыном через несколько часов после происшествия.

"У меня дочь и сын. Валеху 28 лет, он учился в Баку. Это был первый раз, когда он отправился в Турцию работать на судне. Сначала он пять месяцев служил матросом на грузовом судне, а около месяца назад перешел на пассажирское. Оба судна принадлежат одной компании. В этом месяце он должен был вернуться домой", - рассказала она.

По словам женщины, во время крушения Валех успел коротко сообщить своей невесте, что судно тонет.

"Невеста сообщила об этом нам. Через несколько часов после аварии я позвонила ему. Он сказал, что они спасают людей и перезвонит, когда окажется на берегу. Мы поговорили совсем недолго. Людей в это время эвакуировали на лодках", - отметила Гумбатова.

Впоследствии Валех еще один раз связался со своей невестой и сообщил, что их собираются задержать. С тех пор родственникам не удается выйти с ним на связь.

Сестра задержанного Рашада Ибрагимова (2006 г.р.) Тюркан Тахмазова сообщила Report, что ее брат 20 дней назад отправился в Турцию, чтобы работать на судне.

"До происшествия мы общались с ним только по видеосвязи. В день аварии моему мужу позвонили представители компании, которая устроила Рашада на работу, чтобы сообщить о случившемся. В тот день была помолвка моей сестры, поэтому муж не стал рассказывать нам о случившемся", - сказала она.

Тахмазова отметила, что в первые часы появилась информация о большом количестве погибших и ее супруг решил, что Рашад умер, а компания скрывает это.

"Позже муж снова связался с этой компанией и получил подтверждение, что мой брат жив. Все личные вещи брата, в том числе мобильный телефон, затонули. Мужу удалось поговорить с Рашадом по телефону другого азербайджанца - члена экипажа. Во время короткого разговора он сообщил, что находится в больнице", - сказала она.

Тахмазова заявила, что они узнали о задержании брата через социальные сети, также как и члены семей других двоих задержанных. Они увидели их фото в наручниках.

"Мы поговорили с компанией, которая устроила его на работу, и там сообщили, что, хотя информация о задержании соответствует действительности, Рашад к этому делу отношения не имеет, а его задержание является обычной процедурой в связи с большим числом человеческих жертв. Рашаду предоставлен адвокат, мы также поддерживаем с ним связь и получаем от него последние новости", - сказала она.

Брат Гадира Гулиева, Нурет Гулиев сообщил Report, что они не могут связаться с братом со дня трагедии.

"Моему брату 22 года. В семье нас трое братьев, Гадир - старший, он не женат. С апреля он работал на этом же судне матросом. После аварии он сообщил матери, что судно затонуло, но они живы. Он сказал, что их отвезли для дачи показаний", - сказал Гулиев.

Он также сообщил, что представители компании, которой принадлежит судно, заверили их отца, что оснований для беспокойства нет.

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