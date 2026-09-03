Глава РЖД отреагировал на слова Пашиняна о «токсичности» компании для Армении

«Российские железные дороги» (РЖД) четко выполняют договор и условия в отношении использования дорог, заявил «Вестям» глава холдинга Олег Белозеров.

«Я не могу комментировать — тем более слова. Я не очень понимаю, что такое «токсичность» в рамках договорных отношений. У нас есть договор, который мы четко выполняем. Более того, мы выполняем все наши условия в отношении использования дорог, перевозки всех грузов, у нас никаких ограничений нет. Более того, в качестве примера мы приводим работу у нас здесь, в России, у нас грузы движутся практически без ограничений. Поэтому что могут означать слова — я не готов комментировать, я не знаю», — сказал он.

Белозеров отметил, что холдинг продолжает устойчивую работу в Армении, показатели улучшаются.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что РЖД «токсичны для Армении».

Источник: ТАСС