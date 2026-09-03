Ален Симонян: Азербайджан предпринимает все шаги, направленные на углубление мирного процесса

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что видит практическую готовность Азербайджана продолжать шаги по углублению мирного процесса.

По его словам, Ереван и Баку договорились продолжать работу над нерешенными вопросами, передают армянские СМИ.

«Я вижу, что азербайджанская сторона все шаги, связанные с миром, будет делать и делает на данный момент, которые она может себе позволить», — заявил Симонян журналистам.

По его словам, во время контактов с азербайджанской стороной обсуждались вопросы осужденных Бакинским военным судом лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений и пропавших без вести.

«По всем этим вопросам наше обсуждение состоялось, и достигнута договоренность продолжать углублять [процесс], вводить новые механизмы, чтобы те вопросы, которые еще не нашли решения, нашли свои решения», — сказал секретарь Совбеза.

Симонян также подчеркнул необходимость постепенного изменения отношения армянского и азербайджанского обществ друг к другу.

«30-летний след мы должны суметь изменить и в отношении людей, не только в Армении, но и в Азербайджане», — отметил он, добавив, что между двумя странами уже происходят взаимные визиты делегаций и эти контакты необходимо продолжать.

Отвечая на вопрос о возможном визите в Азербайджан, Симонян не исключил, что посетит Баку.

Он напомнил, что ранее в Дилижане состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

«Не исключаю, что такой визит совершу и я. Какого-либо срока, какой-либо конкретики сказать не могу», — заявил Симонян.

По его словам, существует договоренность о проведении еще одной встречи, однако конкретные сроки пока не зафиксированы.