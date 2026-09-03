Проект новой Конституции Армении опубликуют до конца года

Публикация проекта новой Конституции Армении планируется до конца года.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг на брифинге, передают армянские СМИ.

Пашинян прокомментировал переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Бишкеке в рамках саммита ШОС.

В частности, он заявил, что в ходе встречи с президентом Азербайджана затрагивался весь комплекс вопросов двусторонней повестки.

При этом глава кабмина подчеркнул, что реформа Основного закона страны принципиально выведена за рамки любых международных контактов:

«С президентом Азербайджана обсуждали все вопросы повестки. Но Конституция не входит в нашу повестку. Мы констатируем, что не обсуждаем с внешними партнерами и другими странами тему Конституции», — заявил Пашинян.