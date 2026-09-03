Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 4 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем – 26-30° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 70-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем – 28-33° тепла, в горах ночью – 10-15° тепла, днем – 19-24° тепла.