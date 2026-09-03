 В Азербайджане семьям с тремя детьми могут назначить пособия: Пенсионный возраст родителей снизят | 1news.az | Новости
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В Азербайджане семьям с тремя детьми могут назначить пособия: Пенсионный возраст родителей снизят

Феликс Вишневецкий14:38 - Сегодня
В Азербайджане семьям с тремя детьми могут назначить пособия: Пенсионный возраст родителей снизят

Время от времени в Азербайджане выдвигаются различные предложения, направленные на усиление социальной защиты многодетных семей и улучшение демографической ситуации.

В частности, обсуждается вопрос введения отдельного ежемесячного пособия для семей, имеющих трех и более детей, с целью снижения их материальной нагрузки.

Возникает вопрос: существуют ли в настоящее время конкретные предложения или обсуждения относительно введения отдельного ежемесячного пособия для семей с тремя и более детьми и как такая выплата может повлиять на социальное положение семей и демографические показатели страны?

Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов в комментарии Sonxeber.az сообщил, что в парламент представлены предложения пересмотреть понятие многодетной семьи и снизить установленное для этой категории количество детей с пяти до трех.

«Основная причина заключается в том, что в последние годы количество семей, имеющих пять и более детей, невелико. Мы предлагаем считать многодетными семьи, в которых воспитываются три и более ребенка. В случае принятия этого предложения семьи с тремя и более детьми могут получить право на ежемесячное государственное пособие. То есть предусматривается выплата пособия на каждого ребенка. Кроме того, может быть создана возможность для более раннего выхода на пенсию матерей, а в некоторых случаях и отцов в таких семьях», - отметил депутат.

Вугар Байрамов подчеркнул, что, согласно предложению, предполагается снизить пенсионный возраст на 3 года для семей с тремя детьми, на 4 года - для семей с четырьмя детьми и на 5 лет - для семей с пятью и более детьми.

«Мы считаем, что это изменение может быть целесообразным как с точки зрения поддержки естественного прироста населения, так и улучшения социальной обеспеченности семей с тремя и более детьми. Таким образом, изменение подхода к понятию многодетной семьи может позволить большему числу семей получать ежемесячные пособия из государственного бюджета, а родителям - выходить на пенсию раньше», - подытожил депутат.

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