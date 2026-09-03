В Саратовской области неизвестный открыл огонь по офицеру ВКС России

В поселке Пробуждение Саратовской области утром неизвестный несколько раз выстрелил в офицера Воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина в шлеме подъехал на мотоцикле к частному дому и открыл огонь. Одна из пуль попала офицеру в торс, другая — в лицо.

Как утверждает Mash, водитель военнослужащего также получил ранение, однако смог скрыться и спрятаться. Позднее он вернулся на место и вызвал скорую помощь.

В больнице офицеру извлекли пули. Сейчас его готовят к транспортировке в Москву специальным бортом, сообщает Telegram-канал.

В свою очередь, Telegram-канал «Досье шпиона» утверждает, что нападение было совершено на командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС России генерал-майора Николая Варпаховича.