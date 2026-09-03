В Мексике убили музыканта, его беременную жену, дочь и няню

Прокуратура Мехико сообщила об убийстве Джонатана Мелендеса, музыканта инди-рок-группы Camilo Septimo. Вместе с ним в квартире были убиты его беременная жена, трехлетняя дочь, няня и собака.

Полиция задержала двух подозреваемых, один из которых был другом и бизнес-партнером музыканта.

Преступление произошло в ночь на 2 сентября в районе Зона Эсмеральда в штате Мехико. Соседи услышали крики и выстрелы и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тела четырех человек и собаки с огнестрельными ранениями.

В квартире также находился шестилетний сын Мелендеса. Ребенок остался жив и не получил травм.

Личности предполагаемых преступников удалось установить благодаря записям с камер наблюдения. 3 сентября были задержаны Диего Себастьян — друг и бизнес-партнер музыканта, с которым Мелендес совместно владел недвижимостью и сдавал ее через Airbnb, — и Херардо Н. По версии полиции, второй подозреваемый помогал реализовать план убийства, который, предположительно, разработал Диего Себастьян.

Основной версией следствия является финансовый конфликт между бизнес-партнерами. В пользу этой версии, как отмечается, говорит и то, что за несколько часов до убийства Мелендес предупредил одного из близких друзей о предстоящей непростой встрече с бизнес-партнером и попросил обратиться в полицию, если он надолго перестанет выходить на связь.

Оба задержанных пока отказываются давать показания. Музыкальное сообщество Мексики и участники Camilo Septimo выразили соболезнования родственникам и близким погибших.