Три пилота армии Ирана погибли при ударах США

По меньшей мере три военных летчика армии Ирана погибли в результате ударов США по южным районам исламской республики 1 сентября.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, двое пилотов служили в военно-морских силах, один — в ВВС Ирана.

1 сентября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. По данным телеканала Press TV, взрывы произошли на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в нескольких городах. Иран в ответ нанес удары по военным базам США в ОАЭ, Иордании, Ираке и Бахрейне.