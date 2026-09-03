75 лет со дня рождения Яшара Нури – ВИДЕО

75 лет назад, 3 сентября 1951 года, родился Яшар Нури - легендарный актер театра и кино, которого зрители обожали за невероятное обаяние, талант.

Яшар Нури родился в Баку, в семье известного азербайджанского артиста Мамедсадыха Нуриева. В школьные годы был ведущим детских и юношеских передач, участвовал в драмкружках. На сцену впервые вышел в возрасте 9 лет, сыграв роль Тапдыга в спектакле «Той киминдир?» («Чья это свадьба?») в Театре музыкальной комедии.

В 1972 году окончил факультет актера театра и кино Азербайджанского государственного института искусств. С 1974 года - актер Азербайджанского государственного академического драматического театра. Народный артист Азербайджана с 1989 года.

За заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане был награжден орденом «Шохрет», являлся президентским стипендиатом.

Яшар Нури снялся в порядка 50 художественных фильмах и более 100 телевизионных спектаклях. Многие из телеспектаклей, в которых Я.Нури снялся в главной роли, вошли в золотой фонд азербайджанского телевидения.

За время работы в театре Нури создал незабываемые образы в театральных постановках. Среди них Безумный Салман («Сборище сумасшедших»), Мешеди Орудж («Мертвецы», Дж.Мамедгулузаде), Абдулали бек («Севиль», Дж.Джаббарлы), Агамуса Нагиев («Меценат», А.Амирли), Рахман («Вопль», Б.Вагабзаде) и многие другие.

Снимался в таких известных фильмах, как «Мерзавец», «Дорожное происшествие», «Все к лучшему», «Проверка», в телеспектаклях - «Полштата», «Глазной врач», «Мужики» и других.

Народный артист Азербайджана Яшар Нури скончался 22 ноября 2012 года на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с выдающимся актером состоялась на сцене родного для актера Азербайджанского драматического театра. Яшар Нури был похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

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