Тело Младича доставят в Сербию

Тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича забрали из Гааги, оно должно скоро быть доставлено в Белград.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Насколько мне известно, тело уже забрали, и оно должно прибыть в Сербию поздно вечером", - заявил Вучич журналистам.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме.

Источник: ТАСС