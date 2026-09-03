В Агджабеди выявили незаконное производство сыра в антисанитарных условиях – ФОТО
Приняты меры в отношении производителя сыра, работавшего в антисанитарных условиях.
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности АР (AQTA) провели проверку на предприятии по производству сыра, принадлежащем физическому лицу Гулиеву Ахмеду и действующем в селе Гаджибеделли Агджабединского района.
В ходе проверки было установлено, что предприятие осуществляло деятельность незаконно, без соответствующего разрешения, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.
Кроме того, был выявлен ряд нарушений требований к маркировке, санитарно-гигиеническим нормам и уборке производственного помещения.
По факту был составлен административный протокол, деятельность предприятия ограничена, а владельцу выданы обязательные для исполнения предписания.