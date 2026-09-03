Чехия обещает помочь Армении снизить экономическую зависимость от России

Чешская Республика постарается помочь Армении снизить экономическую зависимость от России и диверсифицировать экономические отношения.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в президентской резиденции.

Президент Чехии заявил, что приветствует шаги Армении по снижению экономической зависимости от России. Он подчеркнул, что Россия использует свое влияние, оказывает давление на соседние страны и не позволяет им расширять отношения с другими странами.

«Армения сильно зависит от российского рынка, и мы постараемся поддержать страну в снижении этой зависимости», — сказал Павел, напомнив, что накануне Совет Европейского союза принял решение о либерализации рынка ЕС примерно для 80 процентов товаров, экспортируемых из Армении, отменив на них таможенные пошлины на два года.

Президент Чехии отметил, что видит потенциал для сотрудничества с Арменией в ряде областей, таких как энергетика, искусственный интеллект, кибербезопасность и безопасность. «Мы уделяем внимание этим вопросам на наших встречах, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы добьемся конкретных результатов», — сказал Павел.

Источник: Арменпресс