В столице двое пытались похитить нефть из трубопровода — произошёл пожар

В ночь на 2 сентября в магистральном подземном нефтепроводе, проходящем вблизи жилого массива Савалан в посёлке Маштага Сабунчинского района, произошёл пожар. Установлено, что причиной стало незаконное вмешательство в нефтепровод с целью кражи нефти.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, после тушения пожара при осмотре территории было установлено, что для незаконного вмешательства в нефтепровод было установлено дополнительное оборудование.

В результате проведённых полицией мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в попытке незаконного вмешательства в нефтепровод и хищения нефти - 31-летний Кянан Алиев и ранее судимый 29-летний Араз Ягубов.

Установлено, что пожар также произошёл именно из-за незаконного вмешательства этих лиц в нефтепровод.

По факту проводится расследование.